Preisentwicklung Erzeugerpreise fallen deutlich

Die deutschen Erzeugerpreise sind im Oktober den vierten Monat in Folge kräftig gefallen. Die Produzenten gewerblicher Produkte – von Butter bis Benzin – verlangten durchschnittlich 11,0 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang in dieser Höhe gerechnet, nachdem es im September mit minus 14,7 Prozent das größte Minus seit Beginn der Erhebung 1949 gegeben hatte. Von September auf Oktober sanken die Produzentenpreise ebenfalls, wenn auch nur um 0,1 Prozent.