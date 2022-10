Preisentwicklung: Rekordanstieg von 43,3 Prozent: Erzeugerpreise legen weiter zu

Die Preise der Hersteller in der Eurozone ziehen im Rekordtempo an und signalisieren eine weiter steigende Inflationsgefahr. Die Produzentenpreise in der Industrie erhöhten sich im August um 43,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte.