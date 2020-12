Preismessung Die sonderbare Corona-Inflation

In anderen Ländern griffen die Statistiker in noch größerem Umfang auf Setzungen zurück. In Spanien, Italien und Frankreich, wo die Wirtschaft stärker und länger heruntergefahren wurde als hierzulande, beruhten im April zwischen 37 und 47 Prozent aller im Warenkorb enthaltenen Preise auf Setzungen. Nur Schweden, das auf einen umfassenden Lockdown verzichtete, konnte Deutschland in puncto Genauigkeit bei der Preiserhebung schlagen. In dem skandinavischen Land mussten die Statistiker nur drei Prozent aller Preise mittels Imputation ermitteln.



