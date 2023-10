Prognose: Bundesbank: Deutsche Wirtschaft im Sommer-Quartal geschrumpft

Die deutsche Wirtschaft steht nach Prognose der Bundesbank mit einem Bein in einer neuen Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im zurückliegenden dritten Quartal „etwas geschrumpft sein“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Geht es im laufenden vierten Quartal zum zweiten Mal in Folge zurück, wird von einer „technischen Rezession“ gesprochen.