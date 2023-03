Prognose Deutscher Arbeitsmarkt bleibt trotz anhaltender Krise stabil

Auch das europäische Barometer verzeichnet erneut einen Anstieg: Es liegt mit 101,8 Punkten wieder deutlich über der neutralen Marke von 100 Punkten, wie das IAB am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. „Die Arbeitsmärkte in Europa rappeln sich ebenso aus der Energiekrise“, urteilten die IAB-Forscher. Alle osteuropäischen Länder hätten teils deutlich zugelegt.