Radikaler Corona-Vorschlag Alle vertraglichen Verpflichtungen aussetzen!

Wir befinden uns derzeit in einer außerordentlichen, in dieser Weise nie zuvor dagewesenen Situation. Aus diesem Grunde helfen oben aufgeführte Ansätze nur bedingt bzw. gar nicht. Deswegen müssen jetzt tiefgreifende Maßnahmen implementiert werden. Ein radikaler Vorschlag daher: Die Uhr in Deutschland vier bis acht Wochen anhalten. Das heißt: Alle vertraglichen Verpflichtungen werden in dieser Zeit ausgesetzt. Die Wirtschaft wird in dieser Zeit fast vollständig stillstehen. Kombiniert mit einer begrenzten Ausgangssperre würde das Leben dann zum Erliegen kommen. Um den täglichen Bedarf an Lebensmitteln und sonstigen lebensnotwendigen Produkten zu sichern, stellt die Bundesregierung für jeden Bürger finanzielle Mittel zur Verfügung. Nach vier bis acht Wochen wird das Wirtschaftsleben dann wieder aufgenommen. Letztlich kann nur so den gegenwärtigen Herausforderungen adäquat begegnet werden. Die aktuelle zögerliche Vorgehensweise zeigt nur die völlige Hilflosigkeit aller Beteiligten.