Ratinagentur Scope: EZB-Straffungskurs erhöht Reformdruck in Euro-Ländern

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat aus Sicht der Ratinagentur Scope mit ihrem Zinserhöhungskurs den Handlungsdruck für Wirtschaftsreformen in den Euro-Ländern verstärkt. Mit den steigenden Zinsen vergrößerten sich in den kommenden Jahren die Probleme der Schuldentragfähigkeit, selbst wenn länderspezifische Steigerungen der Anleiherenditen eingegrenzt blieben, teilte der für Länderratings zuständige Scope-Direktor, Alvise Lennkh-Yunus, am Montag mit.