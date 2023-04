Ratingagentur Fitch: Deutschlands Wirtschaft erhält Bestnote „AAA“

Die Ratingagentur Fitch hat die Bestnote „AAA“ und den Ausblick „stabil“ für Deutschland bestätigt. Die Einstufung spiegele Deutschlands breit aufgestellte Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung, seine starken Institutionen und seine soliden öffentlichen Finanzen wider, teilte Fitch am späten Freitagabend mit. Gleichwohl sei das Land von den großen Volkswirtschaften der Eurozone am stärksten vom Energieschock und Engpässen in den Lieferketten betroffen.