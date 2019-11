Regionale Arbeitslosigkeit Der deutsche Arbeitsmarkt wankt

Auch die Schweizer Großbank UBS erhebt regelmäßig die Arbeitslosigkeit, und zwar nicht nur bundesweit, sondern heruntergebrochen auf alle deutschen Kreise. Diese Zahlen haben es in sich: Im Oktober war demnach die Arbeitslosigkeit in 37 Prozent aller Kreise höher als im Vorjahr. Zum Vergleich: Ein Jahr vorher war das nur in drei Prozent aller Kreise der Fall.



Das ist umso bedeutsamer, als es Experten zufolge vor allem der Arbeitsmarkt ist, der Deutschland derzeit vor größeren wirtschaftlichen Problemen bewahrt. So erklärt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen: „Ohne den starken Arbeitsmarkt wäre das Risiko wesentlich höher, dass Deutschland in eine Wirtschaftskrise rutscht.“