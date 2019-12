Viele in der Politik haben erst jetzt gemerkt, wie teuer es wird – und reagieren panisch. Sie wollen über Bord werfen, was von gewählten Parlamenten und Regierungen in Regeln und Gesetze gefasst und in Verträgen bindend vereinbart wurde: Deutschlands Schuldenbremse, den Europäischen Stabilitätspakt und die Ausrichtung der Notenbank an geldpolitischen Zielen.