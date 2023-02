Reimer Direkt: Never fight the Fed!

Never fight the Fed! Stell dich nie gegen die Notenbank, so die oft getestete Börsenregel. Doch viele scheinen jetzt an ihr zu zweifeln. Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, und Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank mögen noch so oft betonen, sie seien mit Zinserhöhungen noch nicht am Ende, die Inflation sei noch lange nicht besiegt: Vielen fehlt der Glaube.