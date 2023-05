Reisen Wo Sie im Urlaub am meisten für Ihr Geld bekommen

Teurer als zwischen Rügen und Bodensee ist der Urlaub dagegen in Nordeuropa sowie in einigen Nachbarländern. In der Schweiz müssen Reisende am tiefsten in die Taschen greifen: Hotel- und Restaurantbesuche kosteten dort 61 Prozent mehr als in hierzulande. Auch Dänemark und Norwegen waren mehr als 40 Prozent teurer. Finnland ist im Vergleich dazu etwas günstiger – aber auch hier war der Urlaub immer noch 25 Prozent teurer als in Deutschland. In Irland mussten Touristinnen und Touristen 21 Prozent mehr bezahlen, in Schweden 17 Prozent und in Österreich 15 Prozent. Wer in das beliebte Urlaubsland Frankreich reiste, musste acht Prozent mehr berappen.



Lesen Sie auch das Interview mit Booking-Chef Glenn Fogel: „KI liefert bald bessere Beratung als Menschen“