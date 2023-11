Rente: Bericht: Ärmere Haushalte mit höherem Anteil am Vermögen als bislang gedacht

Die Forscherinnen und Forscher berechneten den Angaben zufolge dafür den Wert der Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung, an Betriebsrenten und an Beamtenpensionen. Diese seien bisher typischerweise nicht in die Berechnungen einbezogen worden, hätten aber ein großes Gewicht. Dem DIW zufolge summierten sich die Ansprüche auf dieses sogenannten Rentenvermögen auf etwa 7,5 Billionen Euro.