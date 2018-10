Report des World Economic Forum Das sind die wettbewerbsfähigsten Länder

Aus beiden Ranglisten kann man – wenig verwunderlich – auch ähnliche globale beziehungsweise weltregionale Kräfteverhältnisse ablesen: Nordamerika, (Nord-)Europa und Ostasien machen die vorderen Plätze unter sich aus. Die Spitzenreiter der Wettbewerbsfähigkeit sind also laut WEF-Report aller Revolutionsrhetorik zum Trotz weiterhin diejenigen Weltgegenden, die schon seit vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten Zentren wirtschaftlicher Dynamik darstellen. Von wenigen Ausnahmen wie dem einst wohlhabenden Krisenland Venezuela (Rang 127 mit 43,2 Punkten) abgesehen entspricht die Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit also der wirtschaftshistorischen Erfahrung und die Wettbewerbsfähigkeit nimmt mit zunehmender räumlicher Entfernung zu diesen Zentren in Nordamerika, (Nord-)Europa und Ostasien ab.