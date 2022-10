Rezession: „Bereits in Rezession“: Trübe Konjunkturdaten in Großbritannien

Großbritannien steckt nicht nur in einer politischen, sondern auch in einer wirtschaftlichen Krise. Die Einzelhandelsumsätze fielen im September um 1,4 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Der Rückgang fiel damit fast dreimal so stark aus, wie es von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen vorausgesagt hatten.