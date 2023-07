Rezession: Immer mehr deutsche Firmen sind insolvent

Von Januar bis März ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent und damit bereits das zweite Quartal in Folge geschrumpft, womit Europas größte Volkswirtschaft in einer Rezession steckt. Auch für das Gesamtjahr erwarten führende Institute eine sinkende Wirtschaftsleistung. Zudem sind die Zinsen gestiegen, womit die Europäische Zentralbank (EZB) die Inflation bekämpfen will.