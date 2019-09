Rezession voraus In welchen Bundesländern die Wirtschaft bereits schrumpft

In Bremen (minus 0,4 Prozent) wiederum sitzt zwar kein Autobauer, doch Daimler hat hier eines seiner größten Werke. Am meisten Probleme bereitet die Abhängigkeit des Stadtstaates vom Exportgeschäft. Zwar sind hier auch mehrere Windkraftunternehmen oder Luftfahrtgrößen wie Airbus ansässig. Mit der Hafenwirtschaft ist eine der größten Branchen allerdings untrennlich mit dem Export verbunden. Schwächelt das Exportgeschäft in Deutschland, schwächelt auch Bremen. Und viele Unternehmen anzuwerben, die nicht so sehr vom Exportgeschäft leben, dauert: Bremerhaven etwa „wies bis in die späten 70er Jahre eine homogene Wirtschaftsstruktur auf und lebte beinahe ausschließlich von der Fischindustrie, der Hafenwirtschaft und den Werften. Bis auf die Hafenwirtschaft haben diese Branchen große Krisen samt erheblichen Arbeitsplatzverlusten durchlebt. Die Belastungen dieses zähen Strukturwandels sind noch heute spürbar“, sagte Olaf Orb von der Handelskammer Bremen der WirtschaftsWoche im August.