Rohstoffpreise: Die Kohle schwankt am stärksten

Für 2024 erwarten Experten dann wieder eine leichte Entspannung. „Die Ölnachfrage dürfte im nächsten Jahr wegen einer milden US-Rezession und der Normalisierung in China deutlich an Dynamik verlieren“, sagt Analyst Fritsch. Sofern es nicht zu einer Ausweitung des Nahostkonflikts (und dadurch ausgelösten Angebotsausfällen) komme und Saudi-Arabien seine freiwillige Produktionskürzung Anfang 2024 zurücknehme, sei der Ölmarkt im ersten Halbjahr tendenziell überversorgt. „Der Preis dürfte deshalb nachgeben“, prognostiziert Fritsch.



Allerdings nur ein bisschen – anderenfalls dürften die Scheichs ihre Produktion schnell wieder drosseln.



