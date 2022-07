Rohstoffpreise Was das Kupfer über die Weltwirtschaft erzählt

Mit Konjunkturindikatoren ist es so eine Sache. Die einen kommen mit Verzögerung, andere beruhen auf subjektiven Umfragen, wieder andere müssen nachträglich revidiert werden. Viele Prognostiker suchen daher nach Hilfsgrößen im großen Pool volkswirtschaftlicher Daten, um ihre Analysen zu unterfüttern. Womit wir beim Kupferpreis wären.

Das rötliche Schwermetall, das vor allem aus Chile, Peru, China und dem Kongo kommt, ist ein wichtiger Grundstoff für Energiewirtschaft, Baubranche und Industrie. Da liegt die Vermutung nahe, dass eine sinkende Nachfrage nach diesem Rohstoff (und daraufhin sinkende Preise) auf eine geringere wirtschaftliche Aktivität in diesen Branchen hinweist – und umgekehrt. Was Prognostikern dabei besonders gefällt: Der Kupferpreis ist nicht revisionsanfällig und steht mit Tageswerten deutlich früher zur Verfügung als andere Indikatoren.