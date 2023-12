Rotes Meer: EZB-Chefvolkswirt - Folgen der Huthi-Angriffe für Inflation unsicher 

Die Europäische Zentralbank verfolgt laut ihrem Chefvolkswirt Philip Lane die jüngsten Angriffe auf Schiffe im Roten Meer genau. „Solche Flaschenhälse jeglichen Typs sind sehr problematisch“, sagte der oberste Ökonom der EZB am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Dublin. „Aber was den Nettoeffekt auf die Inflation betrifft, da gibt es Kräfte, die dort in beide Richtungen ziehen“, merkte er an.