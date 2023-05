Rüstung: Ifo: Viele Nato-Länder verfehlen Zwei-Prozent-Marke im Verteidigungsetat

Damit befindet sich Deutschland den Ifo-Berechnungen zufolge auf Platz 17 von 30 Nato-Ländern, plus Beitrittskandidat Schweden. „Die deutsche Lücke zu den zwei Prozent Wirtschaftsleistung beträgt in diesem Jahr in absoluten Zahlen 17 Milliarden Euro“, sagte Ifo-Forscher Florian Dorn. „Das ist das größte Defizit aller Länder.“