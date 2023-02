Rüstungsindustrie „Eine Kriegswirtschaft führt immer zu inflationären Schüben“

WirtschaftsWoche: Herr Plumpe, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat mit Blick auf die Munitionsbestände Alarm geschlagen. Die Ukraine verfeuere aktuell mehr Material als westlichen Rüstungsfirmen nachproduzieren können. Haben wir die strategische Bedeutung der Rüstungsindustrie unterschätzt – und sie zu klein gehalten?

Werner Plumpe: Historisch gesehen ist das, was wir gerade erleben, nun ja: normal. Eine Kriegserfahrung macht alle vorherigen Kalkulationen obsolet, sie schafft eine neue Realität, die alles Bisherige über den Haufen wirft. Deutschland hat der Rüstungsindustrie in den vergangenen Jahrzehnten den Ort zugewiesen, von dem man glaubte, er sei historisch angemessen. Sie hatte in der Öffentlichkeit einen schlechten Ruf, konnte sich aber in ihrer Nische behaupten und international konkurrenzfähig bleiben. Und klar: Hätten die Regierungen in den vergangenen Jahrzehnten mehr bestellt, wären die Produktionskapazitäten für militärisches Gerät heute größer.