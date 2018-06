Russland-Geschäft Deutsche Wirtschaft senkt Wachstumsprognose

2017 waren die deutschen Ausfuhren nach Russland erstmals seit fünf Jahren gestiegen, und zwar um ein Fünftel. In den ersten vier Monaten dieses Jahres lag das Plus nur noch bei 1,4 Prozent. Insgesamt wachsen die deutschen Exporte in die 29 Partnerländer des Ost-Ausschusses weiter überdurchschnittlich: Im ersten Jahresdrittel lag das Plus bei knapp sieben Prozent, während die gesamten Ausfuhren nur um 4,4 Prozent zulegten.