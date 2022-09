Russland-Sanktionen Warum wir Putins Reich als Absatzmarkt nicht brauchen

Die Analysen auf Unternehmensebene zeigen, dass zum einen die Zahl der Unternehmen, die nach Russland exportieren, stark zurückgegangen ist. Während 2012 noch rund 28.500 Firmen den russischen Markt bedienten, reduzierte sich diese Zahl insbesondere ab 2014 stetig auf knapp 18.500 Firmen 2018. Gleichzeitig hat Russland als Exportziel für diejenigen Unternehmen, die den Markt noch bedienen, erheblich an Bedeutung eingebüßt. So ist der durchschnittliche Anteil Russlands an den gesamten Exporten eines Unternehmens deutlich von rund 28 Prozent im Jahr 2012 auf 16 Prozent im Jahr 2018 gesunken. Rund drei Viertel der Firmen, die nach Russland exportieren, liefern weniger als zehn Prozent ihrer gesamten Exporte dorthin. Hinter dem gesamtwirtschaftlichen Bedeutungsverlust Russlands als Absatzmarkt seit 2014 steht also, dass sowohl die Zahl der Exportierenden als auch die Spezialisierung der Unternehmen auf Russland seitdem erheblich reduziert wurde.