Russland und China Im Handel ist Putin nur der Kellner

Die Meldung ging angesichts des Kriegsausbruchs unter, passt aber ins Bild der ökonomischen Annäherung der beiden Großmächte. „Höher, schneller, weiter – das olympische Motto übertragen Russland und China auf ihre Wirtschaftsbeziehungen“, schreibt die Außenhandelsagentur Germany Trade & Invest. 2021 wurde ein russisch-chinesischer „Freundschaftsvertrag“ bis 2026 verlängert, am Rande der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking vereinbarten die Staatspräsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping eine Reihe neuer Investitionsprojekte. Das russische Staatsunternehmen Rosatom ist beim Bau von vier Kernreaktoren in China mit im Boot, der chinesische Baukonzern CRCC, der eine russische Tochterfirma hat, will einen Autobahnring rund um Wladiwostok finanzieren und bauen.