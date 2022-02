Russlandkrise treibt Energiepreise „Der deutsche Aufschwung ist bisher nicht in Gefahr“

Die Hoffnung, dass die Inflationsrate in Deutschland im Jahresschnitt unter vier Prozent oder gar unter drei Prozent liegt, ist nach der Eskalation in der Ukraine eher unwahrscheinlich. Wenn es schlecht läuft, steht am Ende sogar eine Fünf vor dem Komma. Ich habe gerade neue Unternehmensbefragungen auf den Tisch bekommen. Diese zeigen, dass die Betriebe in fast allen Branchen weitere Preiserhöhungen planen.



