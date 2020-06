Sachverständigenrat Wirtschaftsweise schrauben Konjunkturprognose nach unten

Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist zuversichtlich, dass Deutschland die Corona-Krise langfristig gut meistern wird. Es zeigten sich erste „Silberstreifen am Horizont“, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenportal „t-online“. „Wir tun alles, damit es ab dem letzten Quartal 2020 eine Trendumkehr geben wird.“ Es werde aber aller Voraussicht nach noch bis ins Jahr 2022 dauern, „bis wir die Verluste kompensiert und die alte wirtschaftliche Stärke erreicht haben.“



