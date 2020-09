Scheintote Unternehmen „Es gibt mehr Zombies, als viele glauben“

Steffen Müller ist Professor für Produktivität und Innovation an der Universität Magdeburg und Leiter der Insolvenzforschung am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH).



WirtschaftsWoche: Herr Müller, die Infektionszahlen steigen wieder, der Aufschwung verliert an Kraft. Droht im Herbst eine Pleitewelle in Deutschland?

Steffen Müller: Ich sehe keine Pleitewelle, denn viele staatliche Hilfsmaßnahmen wurden jüngst verlängert. Wir dürften daher in den kommenden Monaten nur einen geringen Anstieg der Insolvenzen sehen, wenn überhaupt. Ein Anstieg könnte zwar nächstes Jahr kommen, und zwar überproportional bei kleinen Firmen. Er wird aber nicht so verheerend ausfallen, wie manch alarmistische Prognose vorhersagt. Immer vorausgesetzt, es gibt weder einen zweiten Lockdown noch einen Zusammenbruch unserer Handelspartner etwa in Frankreich oder Spanien