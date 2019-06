Schlechte Stimmung Ifo-Index auf niedrigstem Wert seit Ende 2014

24. Juni 2019

„Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich weiter abgekühlt“, heißt es beim Ifo-Institut. Bild: imago images Bild:

So schlecht war die Stimmung in den Chefbüros der Republik schon lange nicht mehr. Das Ifo-Barometer für das Geschäftsklima ist auf einen so niedrigen Stand gefallen, wie es ihn zuletzt vor viereinhalb Jahren gab.