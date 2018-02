Ifo-Geschäftsklima getrübt

Die Rekordjagd der deutschen Wirtschaft neigt sich dem Ende entgegen und lässt die Champagnerlaune allmählich verfliegen. Die Firmen-Manager schraubten ihre Erwartungen im Februar merklich herunter und waren auch mit der aktuellen Lage weniger zufrieden als zuletzt. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Ifo-Geschäftsklima hervor. "Die deutsche Wirtschaft tritt auf die Euphoriebremse", sagte Ifo-Chef Clemens Fuest. Der starke Euro macht den Exporteuren laut den Münchner Forschern zunehmend das Leben schwer. Zudem löse der in Berlin ausgehandelte Koalitionsvertrag von Union und SPD keine Jubelstürme in der Wirtschaft aus: "Die Unternehmen kommen darin ja kaum vor. Man ist etwas ernüchtert", so Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.