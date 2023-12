„Natürlich gibt es niemanden, der hier den Kanzler ersetzen kann, aber vielleicht lassen sich solche Probleme in Zukunft mit künstlicher Intelligenz lösen. Und die soll ja auch noch gut reden können.“

Reinhold von Eben-Worlée, Präsident der Familienunternehmer, am 20. April in Berlin zu der von Kanzler Olaf Scholz (SPD) abgesagten Teilnahme an den Familienunternehmertagen.

Bild: dpa