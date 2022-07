Schulden und Infrastruktur China startet die Operation BIP-Rettung

Das chinesische Statistikamt hatte äußerst schlechte Nachrichten im Gepäck, als es an diesem Freitag die Wachstumszahlen für das zweite Quartal vorlegte. Der Lockdown von Shanghai und harte Corona-Maßnahmen in vielen anderen Teilen des Landes haben die Wirtschaft schwer getroffen.

Am Ende wuchs die Wirtschaft in den vergangenen drei Monaten nur um 0,4 Prozent – so langsam wie seit dem Beginn der Pandemie nicht mehr. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch um 4,8 Prozent zugelegt. Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein Wachstum von 2,5 Prozent.