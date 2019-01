Schwächelnde Konjunktur Italiens Wirtschaft schlittert in die Rezession

Die Regierungskoalition im Rom will teure Wahlversprechen finanzieren, vor allem ein Grundeinkommen und ein niedrigeres Renteneintrittsalter. Ministerpräsident Giuseppe Conte setzt darauf, dass sich die Wirtschaft wieder fängt. Doch das außenwirtschaftliche Umfeld ist voller Risiken, die nicht nur in Italien, sondern in der gesamten Euro-Zone die Perspektiven trüben: „Die Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in China, der ungelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der nahende Brexit lasten weiterhin auf dem Konjunkturausblick für 2019“, so Commerzbank-Ökonom Christoph Weil.

Nach Ansicht von Alexander Krüger, dem Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, fehlen „neue Treiber“ für mehr Dynamik. Erkennbar seien den Regierungen angesichts vielerorts hoher Staatsschulden in Bezug auf wachstumsfördernde Maßnahmen die Hände gebunden: „Und die Munitionsdepots der Geldpolitik sind ziemlich leer. Dies beunruhigt, zumal der Wachstumshype ohne das EZB-Zinsdoping wohl schon längst Makulatur wäre.“