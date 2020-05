Schwellenländer Es droht die schlimmste Schuldenkrise seit fast 30 Jahren

Die Krise, die derzeit über die Schwellen- und Entwicklungsländer hereinbricht, ist ohne Beispiel. Mehr als 100 Milliarden Dollar an Finanzkapital wurden inzwischen aus diesen Märkten abgezogen, das sind dreimal so viel wie in den ersten beiden Monaten der globalen Finanzkrise von 2008. Damit nicht genug: Die Auslandsüberweisungen in diese Länder dürften in diesem Jahr um zusätzliche 100 Milliarden Dollar sinken. Die Erlöse der Entwicklungsländer aus dem Öl- und Gasgeschäft hingegen könnten um 85 Prozent fallen. Und der Welthandel dürfte um bis zu 32 Prozent zurückgehen, dreimal so viel wie 2009.