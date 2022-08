Sentix-Barometer Anleger wenig optimistisch für Euro-Zone – „Rezession sehr wahrscheinlich“

Anleger schauen im August etwas weniger düster auf die Konjunktur in der Euro-Zone. Das entsprechende Barometer stieg um 1,2 auf minus 25,2 Punkte, wie die Investmentberatung Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter knapp 1300 Investoren mitteilte. „Dies bedeutet aber keineswegs eine Entwarnung“, kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Entwicklung. „Eine Rezession in der Euro-Zone ist weiter sehr wahrscheinlich.“