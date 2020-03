Shiller-Theorie im Corona-Crash Wie der Kampf der Narrative die Börsen antreibt

In Europa erreichte der EURO STOXX Index seinen Hochpunkt in diesem Jahr am 10. Februar, also 10 Tage vor Beginn von Narrativ 2 (regionale Quarantäne). Einen vorläufigen Tiefpunkt in der Zeit bis zum 28. März verzeichnete er am 18. März, dem Tag, an dem sich Narrativ 3 (Lockdown) in Europa und den USA weitgehend durchsetzte. In den USA erreichte der S&P500 Index seien Hochpunkt am 19. Februar, einen Tag vor Narrativ 2 (regionale Quarantäne). Den vorläufigen Tiefpunkt in der Zeit bis zum 28. März verzeichnete der S&P500 am 23. März 2020, 5 Tage nach Beginn von Narrativ 3 (Lockdown).