SNB: Schweizer Notenbank macht 142 Milliarden Franken Verlust

Zinserhöhungen und der stärkere Franken haben der Schweizerischen Nationalbank (SNB) tiefrote Zahlen eingebrockt. In den ersten neun Monaten 2022 verzeichnete die Notenbank einen Verlust von 142,4 Milliarden Franken, wie sie am Montag mitteilte. Damit verbuchte die Zentralbank den höchsten Fehlbetrag seit ihrer Gründung im Jahr 1907. In der Vorjahresperiode hatte die SNB noch einen Gewinn von 41,4 Milliarden Franken ausgewiesen.