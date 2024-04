Staatliche Hilfen Subventionen bedeuten weniger Wohlstand für alle

Über die vergangenen fünf Jahre sind die Subventionen in der Abgrenzung der Bundesregierung um 100 Prozent, in der Abgrenzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft um knapp 90 Prozent gestiegen. Die Bereitschaft, Wirtschaft und Gesellschaft nach politischen Vorstellungen zu gestalten, ist also deutlich gewachsen. Der Klimaschutz ist zur wichtigsten Rechtfertigung avanciert. Stellantis-Chef Carlos Tavares hat beispielsweise jüngst das Verbrenner-Aus der EU unterstützt, im Nachgang aber auch weitere Finanzhilfen gefordert, „um das Problem der Erschwinglichkeit zu lösen“.