Staatshaushalt Staatsdefizit sinkt 2023 um 14 Milliarden Euro

„Obwohl die deutsche Wirtschaft sich in der Rezession befindet, kürzt die Bundesregierung Ausgaben und erhöht Abgaben“, sagte der wissenschaftliche Direktor des IMK-Instituts, Sebastian Dullien. „So wird das Defizit im laufenden Jahr spürbar zurückgeführt.“



Lesen Sie auch, warum es in Frankreich besser läuft als in Deutschland