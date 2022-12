Staatshilfen: Gute Politik muss nicht teuer sein!

Die Regierungen der vergangenen zehn Jahre hatten sich bequem in der Gewissheit eingerichtet, wenig bis nichts für Wettbewerbsfähigkeit und Standortqualität tun zu müssen. Die Agenda 2010 wirkte angenehm nach. Was für ein fataler Irrtum. Die Verwaltung von Bund bis Kommunen braucht dringend eine Zeitenwende hin zu mehr Agilität und Tempo. Der Grad der öffentlichen Digitalisierung ist und bleibt ein Trauerspiel. Kluge Politik für Kinder (Schulen! Kitas! Krankenhäuser!) erschöpft sich nicht in höherem Kindergeld. Und so weiter und so fort.