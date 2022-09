Stabilisierungsrezession Auf dem Weg in die Hochinflation

Erweist sich die Erwartung der Anbieter als richtig – dass also die Zentralbank mit ihrer Inflationspolitik weitermacht (die gesamtwirtschaftliche Nachfrage also mit der Ausgabe von neuem Geld antreibt) –, können sie künftig ihre Lagerbestände und Neuerzeugnisse tatsächlich zu gleichen oder auch höheren Preisen verkaufen. Gerade wenn die Unternehmen bereits in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass die Zentralbank die Konjunktur in Zeiten der Not gerettet, eine bereinigende Rezession nicht zugelassen hat, auch wenn das die Inflation in die Höhe getrieben hat, werden sie davon ausgehen, dass es auch künftig keine schwere Rezession geben wird. Ihre Strategie wird sein, ihre Produktionskapazitäten zu erhalten und bei Umsatzausfall auf zum Beispiel Überbrückungskredite zu setzen.