Die Preise für das Handelsgewächs Raps zogen um 52,2 Prozent an. Dieser Aufschlag liegt vor allem an der knappen Versorgungslage bei gleichzeitig hoher Nachfrage, beispielsweise für Herstellung von Biogas oder die Verwendung von Raps als Treibstoff (Biodiesel). Bei den tierischen Produkten kletterte etwa der Milchpreis mit 30,1 Prozent sehr stark. „Grund hierfür ist weiterhin vor allem ein knappes Rohmilchangebot“, so die Statistiker. Bei Schlachtschweinen zogen die Preise um 3,6 Prozent an, die für Rinder um 32,5 Prozent.



