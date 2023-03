Stagflation „Das größte Risiko für die Zukunft des Euro sehe ich in Frankreich“

Dann sind die Probleme der Banken also das Resultat von Managementfehlern?

Es waren Gier und mangelnde Vorsicht, die den Banken zum Verhängnis geworden sind. In den Jahren mit Nullzinsen haben Anleihen mit kurzer Laufzeit den Banken kaum Rendite gebracht. Also sind sie in Langläufer gegangen, die etwas höhere Renditen boten. Papiere mit langer Laufzeit verlieren in Phasen mit steigenden Zinsen aber besonders stark an Wert. Die Banken sind ins offene Messer gelaufen.