Stagflation „Wir stehen vor einer Ära aus Stagnation und Inflation“

Also heißt das für Anleger: Finger weg von Staatsanleihen?

Ein Investment in langlaufenden Staatsanleihen ist in der Tat nicht zu empfehlen. Anders sieht es bei Anleihen mit kurzer Laufzeit von drei Monaten aus. Hier können Anleger wegen der kurzen Laufzeit schnell in neue Anleihen mit höheren Zinsen wechseln, wenn die Zinsen weiter steigen. Eine Alternative sind inflationsgeschützte Anleihen, die auch bei unerwarteten Inflationsschüben einen Teuerungsausgleich bieten.