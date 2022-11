Stagflation – leicht erklärt Was ist Stagflation? Definition, Merkmale und Folgen

Immobilien sind Sachwerte. Derartige Werte könnten sich neben Rohstoffen als Profiteure einer Stagflation herausstellen, da sie in der Regel inflationsgeschützt sind. Allerdings ist die aktuelle Situation einzigartig. Denn die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren so erheblich gestiegen, dass die Preise nicht mehr in Relation zu den Mieten stehen. Somit könnten auch die Immobilienpreise bei einer Stagflation zunächst fallen.