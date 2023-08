Standort-Debatte Deutschland muss jetzt raus aus dem Krisenmodus!

Der Kostenschock hat die Produktion deutlich gesenkt. In den energieintensiven Bereichen ist sie mittlerweile mit einem Minus von 20 Prozent noch unter das Niveau aus dem ersten Corona-Lockdown gefallen. Zudem stieg die Inflation sprunghaft an und drückt wegen der Kaufkraftverluste auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Nach Forschungsergebnissen zu Energiepreisschocks stellen sich die vollen ökonomischen Wirkungen erst über ein bis eineinhalb Jahre ein. Auch wenn die Energiekrise im öffentlichen Bewusstsein nicht mehr dominiert, befinden wir uns in der aktuellen Rezession also gerade auf dem Höhepunkt der Folgewirkungen.