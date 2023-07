Standort Deutschland Die Ampel schaut tatenlos zu, wie sich der ökonomische Abstieg beschleunigt

Die 500 größten Familienunternehmen beschäftigen in Deutschland knapp drei Millionen Arbeitnehmer – das sind zweieinhalb Mal so viele wie die Dax-Konzerne in Streubesitz. Viele international tätige Familienunternehmen erwirtschaften den Großteil ihres Umsatzes im Ausland – und dennoch beschäftigen sie im Inland nicht selten das Gros der Mitarbeiter. Das geht auf Dauer nur, wenn sie in Deutschland konkurrenzfähig produzieren können. Laut Länderindex Familienunternehmen ist unser Land bei der Wettbewerbsfähigkeit inzwischen auf Platz 18 von 21 Industrieländern abgerutscht. Wir ersticken in Bürokratie, haben die höchsten Lohn- und Lohnnebenkosten, weltweit die höchsten Energiepreise und sind Höchststeuerland. Doch welche Lehren zieht daraus die Politik?