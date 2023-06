Standort Deutschland „Eine Welt ohne Wachstum ist gesellschaftlich kaum auszuhalten“

WirtschaftsWoche: Herr Mayr, in den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Wachstumstrend der deutschen Wirtschaft spürbar abgeflacht. Die Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für die nächsten Jahren nur noch mit Wachstumsraten von unter einem Prozent. Woran liegt das?

Johannes Mayr: Die Wachstumsraten sind weltweit seit den Achtzigerjahren zurückgegangen. In Deutschland war der Abwärtstrend besonders stark ausgeprägt. In den Siebzigerjahren lagen die Raten im Schnitt bei drei Prozent, in den Achtzigern bei zwei Prozent. Mittlerweile liegt die Wachstumsrate, die wir bei normaler Auslastung unserer Kapazitäten erreichen können, nur noch bei etwa einem Prozent. Das liegt zum einem daran, dass sich die Wachstumsrate des Erwerbspersonenpotenzials, also der Bevölkerung, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, in den vergangenen Jahrzehnten halbiert hat. Dazu kommt, dass sich auch das Wachstum der Arbeitsproduktivität, der Output je Erwerbstätigen, in etwa halbiert hat. Dabei haben die Unternehmen und der Staat nur zögerlich in den Kapitalstock investiert. Wir haben von der Substanz gelebt, die wir uns in den Siebziger- und Achtzigerjahren aufgebaut haben.