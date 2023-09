Standort Deutschland: IW-Forscher sieht niedrige Direktinvestitionen als Alarmzeichen

„Noch nie seit fast 20 Jahren waren die Direktinvestitionszuflüsse aus dem Ausland in einem ersten Halbjahr so niedrig wie in diesem Jahr“, sagte IW-Experte Jürgen Matthes am Dienstag. Wenn der Hauptgrund für die schlechten Zahlen der Zweifel an der Standortqualität sei, sei es nicht besonders wahrscheinlich, dass sich dies im zweiten Halbjahr ändern werde.