Standort Deutschland „Wir haben uns zu lange auf unseren Lorbeeren ausgeruht“

Ja, aber die Probleme werden zuweilen überzeichnet. Nehmen Sie die Investitionsschwäche. Investitionen sind eine zyklische Größe. Zudem gibt es derzeit einen Subventionswettlauf zwischen den USA und Europa, den die USA gewinnen, weil dort Subventionen schneller bewilligt werden. Viele Unternehmen investieren daher lieber und vor allem früher in Amerika als in Europa. Das Problem ließe sich durch eine schnellere Bewilligung von Subventionen in Europa lösen. Die aktuelle Investitionsschwäche ist noch kein strukturelles Problem.



Wie sieht es mit dem Fachkräftemangel aus?

Dass wir stärker unter dem Mangel an Fachkräften leiden als andere Länder, ist auch eine Folge unseres Erfolgs. Bei uns ist die Arbeitslosigkeit stärker gesunken als in anderen Ländern. Unsere Beschäftigungsquote ist weit höher als im Durchschnitt der Eurozone. Das Erwerbspersonenpotenzial, aus dem die Unternehmen Arbeitskräfte rekrutieren können, ist kleiner als anderswo. Ohne die Zuwanderung sähe die Lage noch ungünstiger aus. Der Beschäftigungsanstieg der vergangenen Jahre speist sich netto aus Arbeitskräften ohne deutschen Pass. Das zeigt: Demografie ist kein Schicksal. Man kann die Probleme entschärfen, indem man sich attraktiv macht für Einwanderer und diese in den Arbeitsmarkt integriert. Geschieht das nicht und bleiben Arbeitskräfte aus dem Ausland aus, muss man sich nicht wundern, wenn die Unternehmen lieber jenseits der Grenzen produzieren, wo sie genügend Arbeitskräfte finden.